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Eğlence mekanında 1 kişiyi öldüren baba ve oğluna 108 yıl ceza

Bursa’da evden kaçan Leyla Öner'in alıkonularak zorla çalıştırıldığı haberini alan ve gittikleri mekanda bir kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan baba ile oğlu, toplam 106 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

DHA | 30.11.2019 - 11:24..
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden çıktıktan sonra kayıplara karışan 24 yaşındaki Leyla Öner, kardeşi Ferit Öner’e alkollü bir mekanda zorla tutulup, garson olarak çalıştırıldığını bildiren mesaj gönderdi.

KIZLARINI ALMAK İÇİN MEKANA GİTTİLER

Bunun üzerine baba Mehmet Nur Öner ve oğlu Ferit Öner, söz konusu mekana gidip, kızlarını almak istedi. Ancak mekan sahipleri ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Eğlence mekanında 1 kişiyi öldüren baba ve oğluna 108 yıl ceza

Salih Ocak

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Baba ve oğlu ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ile ateş etti. Mekanda bulunan Salih Ocak (38), Aziz Apak (48), Selçuk Taneli (39) ve Saliha Aydın (24) yaralandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Salih Ocak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlu, yakalanarak tutuklandı.

Eğlence mekanında 1 kişiyi öldüren baba ve oğluna 108 yıl ceza

SUÇU BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Haklarında Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Mehmet Nur Öner ve Ferit Öner, yargılama sırasında suçu birbirlerinin üzerine attı. Mahkeme heyeti, görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan baba sanık Mehmet Nur Öner’e 54 yıl 2 ay, Ferit Öner'e de 52 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, toplam 106 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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