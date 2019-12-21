taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Eğlence mekanında laf atma kavgası: 3 yaralı

Maltepe'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye saniye yansıdı.

İHA | 21.12.2019 - 14:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Maltepe'deki eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Eğlence mekanında laf atma kavgası VİDEO

BİRİ YOĞUN BAKIMDA

Kavga sırasında Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

İZLE

BIÇAK OLAY YERİNDE BULUNDU

Polis ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde inceleme yaparken, bir cep telefonu ile bıçak rastladı. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Eğlence mekanında laf atma kavgası: 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

328
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

415
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

85
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

61
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

126
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

103
İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir