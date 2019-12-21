Eğlence mekanında laf atma kavgası: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'deki eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Eğlence mekanında laf atma kavgası VİDEO

BİRİ YOĞUN BAKIMDA

Kavga sırasında Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

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BIÇAK OLAY YERİNDE BULUNDU

Polis ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde inceleme yaparken, bir cep telefonu ile bıçak rastladı. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.