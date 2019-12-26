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Eğlence mekanında yabancı uyruklu grup darbedildi

Beylikdüzü'nde, eğlenmeye gelen gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı.

DHA | 26.12.2019 - 12:25..
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İstanbul Beylikdüzü'nde, bir gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla, mekan sahibinin arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BİR KİŞİNİN SURATINA TEKME ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup, dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisinin merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attığı öğrenildi.

Eğlence mekanında yabancı uyruklu grup darbedildi VİDEO


SOPALARLA SALDIRIYA UĞRADILAR

Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken, yakalanan 2 kişi ise içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişinin tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldüğü o anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eğlence mekanında yabancı uyruklu grup darbedildi

Eğlence mekanında yabancı uyruklu grup darbedildi

Eğlence mekanında yabancı uyruklu grup darbedildi


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