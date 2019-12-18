Eğlence mekanından çıkarıldığı için 4 kişiyi yaraladı

Isparta Fatih Mahallesi’ndeki Toptancılar Bölgesi’nde bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.





















































