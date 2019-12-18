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Eğlence mekanından çıkarıldığı için 4 kişiyi yaraladı

Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darbedildiği öne sürülen şahıs, silahıyla dönüp 1’i ağır, 4 kişiyi silahla yaraladı.

İHA | 18.12.2019 - 08:50..
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Isparta Fatih Mahallesi’ndeki Toptancılar Bölgesi’nde bir eğlence mekanına gelen Eray E., içeride yaşanan bir sorun dolayısıyla güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Alkollü mekandan çıkarıldığı esnada darp edildiği öne sürülen şahıs, eğlence mekanından ayrıldıktan bir süre sonra silahla birlikte geri geldi. Kendisini dışarı çıkaran şahıslara silahla ateş eden Eray E., 4 kişiyi yaraladı. Silahla vurulan 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -1

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -2

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -3

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -4

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -5

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -6

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -7

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -8

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -9

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -10

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -11

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -12

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -13

Eğlence mekanından çıkarıldığı iddia edilen şahıs silahla dehşet saçtı: 1’i ağır 4 yaralı -14

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