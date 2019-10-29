taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7401
Euro
6.3577
Altın
1492.61
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.508
Bitcoin
54222.44

Eğlence mekanının önünde dövülen adam öldü

Mersin'de alkol servisinin kapandığı gerekçesiyle eğlence mekanına alınmayan 4 kişinin dövdüğü 47 yaşındaki şahıs, olaydan 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA | 29.10.2019 - 13:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Mut ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanının işletmecisi Ali K. (44), iş yerine gelen 4 kişilik gruba, alkol servisinin kapandığını, müşteri kabul etmeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Eğlence mekanının önünde dövülen adam öldü

ÖLDÜRESİYE DAYAK

Bir süre taşkınlık yapan gruptaki Mustafa U. (32), Hilmi U. (22), Ferhat G. (18) ve Muhammet Ali M. (18), eğlence mekanının önündeki tartışmaya karışan 47 yaşındaki Mehmet Elbeyli'yi tekme ve yumrukla öldüresiye dövdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elbeyli, gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Mersin'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Eğlence mekanının önünde dövülen adam öldü

EVE GÖNDERİLDİKTEN SONRA YENİDEN FENALAŞTI

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Mehmet Elbeyli, 26 Ekim'de taburcu edildi. Yakınları tarafından eve götürülen Elbeyli, 3-4 saat sonra yeniden rahatsızlanınca Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Elbeyli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcılığı, Elbeyli'nin ölümünün ardından soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

42
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

150
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

77
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

62
McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

62
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

131
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

456
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir