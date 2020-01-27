EGM'den yurt genelinde trafik uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı ekipler, 25 Ocak 2020 tarihinde, tüm yurtta, İhbarlı kırmızı ışık ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi.

EGM resmi web sitesinde konuya ilişkin açıklama yapılırken, toplamda 34.419 araç/sürücüsü denetlendiği uygulamalarda, 5.775 sürücüye kırmızı ışıkta geçme kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.

SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONU KULLANIMI

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2.189 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan dolayı işlem yapıldığı, 309 araç trafikten men edildiği 10 sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı duyuruldu.

TOPLAM 11.357 KURAL İHLALİ

Toplam 11.357 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.