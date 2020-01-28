EGM'den yurt genelinde uyuşturucu operasyonları

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındığını açıklandı.

4 MİLYON UYUŞTURUCU HAP

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 184 kilogram esrar, 87 kilogram eroin, 2 kilogram skunk, 65 gram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 44 tabanca ve tüfek ile 84 bin 540 liraya ise el konulurken, 752 kişi gözaltına alındı.