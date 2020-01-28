taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9472
Euro
6.5445
Altın
1568.3
Borsa
119801.63
Gram Altın
299.931
Bitcoin
53198.16

EGM'den yurt genelinde uyuşturucu operasyonları

Son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındı.

AA | 28.01.2020 - 18:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik 60 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 752 kişi gözaltına alındığını açıklandı.

4 MİLYON UYUŞTURUCU HAP

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen operasyonlarda 184 kilogram esrar, 87 kilogram eroin, 2 kilogram skunk, 65 gram metamfetamin, 6 kilogram bonzai ve 4 milyon 667 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 44 tabanca ve tüfek ile 84 bin 540 liraya ise el konulurken, 752 kişi gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi
Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis tarafından aranan şüpheli, evinde vücudunun bir kısmı köpekler tarafından yenilmiş halde ölü bulundu.
Vezneciler davasında mütalaa
PKK terör örgütü tarafından, İstanbul Vezneciler'de düzenlenen ve 12 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin yürütülen davada, savcılık makamınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
Ataşehir'de yanan otomobili, otobüs şoförü söndürdü
Otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden otobüs şoförü Rıdvan Alpata, otobüsü durdurup yangın tüpüyle yangına müdahalede bulundu.
Bursa'da hayvan pazarı şap nedeniyle kapatıldı
Mustafakemalpaşa ilçesinde, besicilik yapan bir işletmede şap hastalığı tespit edilmesi sonrası şehirde hayvan hareketliliği yasaklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

1201
Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

187
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

193
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı

PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı

315
Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

Çin'de alışveriş kavgası büyüyor

169
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

82
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir