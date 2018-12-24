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EGM’ye 3 bin adet MPT-55

Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, 2018 yılının son silah sevkiyatını gerçekleştirdi.

İHA | 24.12.2018 - 12:29..
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EGM’ye 3 bin adet MPT-55

MKE tarafından, Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretimi tamamlanan 3 bin adet MPT-55 ve yedek parça, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilmek üzere 5 tırla yola çıktı.

OSMANLI MARŞI ÇALINDI

Son sevkiyat için düzenlenen törende, poligon görevlileri tarafından silahlarla atış yapılırken, Osmanlı marşı çaldı.

TERÖR OPERASYONLARINDA KULLANILACAK

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar, yurt içi ve yurt dışındaki terör operasyonlarında kullanılacak.

EGM’ye 3 bin adet MPT-55

EGM’ye 3 bin adet MPT-55 ViDEO

BİR YILDA 59 BİN 396 ADET SİLAH TESLİM EDİLDİ

2018 yılının son silah sevkiyatının gerçekleştirildiğini ifade eden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, “Silah fabrikası olarak çok yoğun bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Silah fabrikası tarihinde koordineli sevkiyatlar gerçekleştirdik.” dedi.

2018 yılı içerisinde toplam 59 bin 396 adet silah, güvenlik güçlerine teslim edildi.

EGM’ye 3 bin adet MPT-55

EGM’ye 3 bin adet MPT-55

EGM’ye 3 bin adet MPT-55

EGM’ye 3 bin adet MPT-55

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