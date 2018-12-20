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Egzotik öte gezegenler sınıfı keşfedildi

Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında yeni ve egzotik öte gezegenler sınıfı keşfetti.

AA | 20.12.2018 - 15:30..
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Science Daily'nin haberinde, yıldızlarına yakın mesafede çok yüksek sıcaklıklarda oluştuğundan bu sınıfta yer alan öte gezegenlerin, kalsiyum ve alüminyum bakımından zengin olduğu belirtildi.

"KIRMIZI VE MAVİ IŞILTILAR SAÇIYOR"

Dünya'dan 21 ışık yılı uzaklıkta, Kraliçe Takımyıldızı'nda bulunan HD219134 b, yıldızı çevresindeki dönüşünü 3 günde tamamladığından bu sınıfa aday gösterildi. Zürih Üniversitesi Sayısal Bilimler Enstitüsünde görevli gök bilimci Caroline Dorn, "Muhtemelen safir ve yakutlar gibi kırmızı ve mavi ışıltılar saçıyor çünkü bu değerli taşlar öte gezegende yaygın görülen alüminyum oksitler." ifadesini kullandı.

Egzotik öte gezegenler sınıfı keşfedildi

YÜZEY SICAKLIKLARI 3 BİN DERECE

HD219134 b'nin yanı sıra yüzey sıcaklıkları neredeyse 3 bin derece olan iki öte gezegen 55 Cancri ve WASP-47 e'nin bu sınıfa aday oldu.

Teorik modelleri kullanarak gezegen oluşumunu inceleyen ve sonuçları gözlem verileriyle karşılaştıran gök bilimciler, bilinen dev kütleli "Süper Dünyalar" olarak adlandırılan gezegenlerin büyük bölümünün, Dünya gibi demir çekirdekli oluşumlar olduğu sonucunu elde etti. Yıldızına yakın ve çok sıcak bir bölgede bulunan bir gezegeni oluşturan ana bileşenlerin ise magnezyum ve silisyumun yanı sıra kalsiyum ve alüminyum olduğu hesap edildi.

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