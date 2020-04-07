1 Koronadan kurtulan kişi sayısı 285 bini aştı İyileşen vaka sayısının en fazla olduğu Çin'de 77 bin 167 kişi sağlığına kavuştu.

2 İran: Koronayı mayıs sonu kontrol altına alacağız İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Yaptığımız çok sayıdaki testlerle hastalığın üzerine gidiyoruz." dedi.

3 Zeytinburnu'nda kaçak maske üreten 4 atölye mühürlendi Polis ekiplerince kaçak üretim yapan 4 iş yeri mühürlenirken, 10 bin 500 maske ele geçirildi.

4 AB'de korona ekonomi paketi anlaşmazlığı AB ülkeleri, koronavirüsün neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı konusunda anlaşamıyor.

5 İyi bir refakatçi cana can katar Kendilerinden hiç söz edilmezse de hastanın sağlığına kavuşması için önemli bir güç olan refakatçiler, hastanelerin koridorlarında mesai verirken cana can katar ve aslında çok da yıpranırlar.

6 Egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.