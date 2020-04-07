Egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni tedbiri açıkladı.
Bakan Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜNE ERTELEME
Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek." dedi.