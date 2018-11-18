Egzoz muayenesi yaptırmayana büyük ceza

2019’la birlikte Türkiye’nin dört bir yanında, pek çok farklı alanda çevre kirliliğinin önlenmesi harekatı başlayacak. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik çarpıcı düzenlemeler içeren AK Parti teklifine göre araç sahiplerini oldukça yakından ilgilendiren bir düzenlemeye imza atılacak.

ÇEVREYİ KİRLETENE 2 BİN 500 LİRA CEZA

Karayolunda seyreden motorlu taşıtlar denetlenecek, egzoz muayenesi yaptırmayana 1.250 TL, bu yolla çevreyi kirleten araç sahiplerine 2.500 TL ceza uygulanacak.

MUAYENESİZ 6 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ VAR

Yayımlanan son resmi istatistiklere göre Türkiye’deki 22 milyon aracın, 6.3 milyonu egzoz muayenesini yaptırmamış durumda. Dolayısıyla trafik ve çevre standartlarına aykırı yollarda dolaşıyor.

20 MİLYAR LİRALININ ÜZERİNDE CEZA TUTARI GELEBİLİR

Bu araçlara, muayene yaptırmadığı taktirde, üstelik bir de çevreyi kirletiyorlarsa, kesilecek olan toplam ceza tutarının boyutu 23.5 milyar lirayı bulacak.

TESTİ HİLEYLE GEÇİYORLAR

Konuyla ilgili ceza düzenlemesini de içeren teklifte, önemli tespitlere de yer veriliyor. Buna göre, egzoz emisyon ölçümlerinde emisyon kontrol sistemi çalışmayan araçlar bu sistemleri ölçüm öncesinde düşük bedelle kiralamak suretiyle ölçümden geçmekte. Daha sonra bu sistemleri tekrar söküyorlar. 1 veya 2 yıllık ölçüm geçerliliği bulunan bu taşıtlar, ölçüm geçerlilik tarihine kadar yüksek emisyonlara sebebiyet vererek trafikte seyrediyor.

Milliyet'in haberine göre egzoz ölçümü yapanlar kontrolü geçemedikleri taktirde idari para cezası uygulanacak. 2019 yılıyla birlikte bu cezaların tutarı enflasyon güncellemesi sonrası daha da yükselecek.

EGZOZ TESTİ RANDEVUSUZ YAPILABİLİYOR

- Araç muayanesi ve egzoz gazı emisyon ölçümünü 81 ildeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonları yapıyor.

- Muayane için plaka ve ruhsat seri numarası ve ilgili şehri girdikten sonra internetten randevu alınabiliyor.

- Tüvtürk’ün sabit istasyonlarında randevusuz egzoz ölçümü yapılıyor.

- Egzoz için gerekli bu ölçüm yapılmazsa araç “ağır kusurlu” olarak görülüyor.

- Araç muayenesinden önce aracın trafik ve GOS kaçak geçicezası borç durumunu kontrol etmek gerekli. Borçlu araçlara muayene yapılmıyor.

- Ruhsat, trafik sigortası, LPG belgeleri araçla birlikte sunulmalı.

- İlk yardım çağrısı, üçgen reflektör, yangın söndrüme cihazı, stepne de araçta bulunmalı.

- Otomobil, minibüs için 227 TL; otobüs, kamyondan 306 TL; traktör ile motosikletten 116 TL ücret alınıyor.