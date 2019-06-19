taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8569
Euro
6.5689
Altın
1344.21
Borsa
93787.2
Gram Altın
252.909

Kahramanmaraş'ta abartı egzoza ceza yağdı

Trafik ekipleri tarafından, abartı egzoz araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

İHA | 19.06.2019 - 15:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, abartı egzoz araçlar ve yüksek sesli müzik dinleyen araçlar üzerinde bir çalışma yaptı.

Uygulama esnasında durdurulan bir cipin sürücüsü, aracında bulunan abartı egzozdan dolayı kendisine ceza yazılacağını anlayınca ceza yememek için polislere direndi. Uygulamada ekipler, araçlarında abartı egzoz bulunan sürücülere 1.002 lira cezai işlem uyguladı.

Uygulamaya katılan Kahramanmaraş Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, ’’Yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, araçlarında abartı egzoz aparatı bulunan veya ekzozlarında teknik değişiklik yapıp, özellikle gece vakitlerinde vatandaşları rahatsız eden sürücüler ve araçlarla ilgili uygulamalarımız yaklaşık 2 aydır sürüyor.

Geçtiğimiz yaz ayında da bununla ilgili özel ekip oluşturarak çalışmalar yapmıştık. Bu yaz ayında ise ekip sayımızı artırarak uygulamalarımıza devam ediyoruz.’’ dedi.

Kahramanmaraş'ta abartı egzoza ceza yağdı

’’ÖZEL EKİPLER TAKİP EDİYOR’’

Özel ekiplerin normal sürücüler gibi trafikte sivil olarak gezdiklerini belirten Doğan, ’’Yüksek sesli müzik dinleyen, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve abartı egzozlu araçları durdurarak anında işlemlerini yapıyorlar. Sadece 2 ekibimiz yaptığı çalışmalarda 110 abartı egzoz, 145 yüksek sesli müzik, 88 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan, 35 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.’’ ifadelerini kullandı.

Özellikle gece saatlerinde gürültülü araçlardan dolayı gelen şikayetleri anında değerlendirdiklerini ifade eden Doğan, ’’Bu tür sürücülerin vatandaşların huzurunu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Sürücülerimiz, yüksek sesli müzik dinleyerek, araçların egzozlarıyla oynayarak vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmasınlar. Vatandaşların huzuru bizim için her şeyden önemli’.’ diye konuştu.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

734
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

144
Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

39
Mısır'ın tek ses medyası

Mısır'ın tek ses medyası

129
En kolay Schengen vizesi veren ülke

En kolay Schengen vizesi veren ülke

50
İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

133
Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir