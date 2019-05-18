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Ehli Kalem ikinci konserini vermeye hazırlanıyor

Unutulmaya yüz tutan ezgileri seslendiren sosyal sorumluluk projelerini de türkülerine ekleyen Ehli Kalem, 18 Mayıs’ta ikinci konseri için sahnede olacak…

Haber Merkezi | 18.05.2019 - 14:54..
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Popüler kültürün gelişmesiyle birlikte tarihin derinliklerinde kaybolmaya yüz tutan türkülere yeniden hayat veren Ehli Kalem, ikinci konserini bu akşam verecek.

Toplumun hafızasında yer edinen türküleri seslendirecek olan grup,seyircilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

2018'DE BAŞLAYAN YOLCULUK

Ehli Kalem, müzik yolculuğuna 2018’de başladı. Grubun her bir üyesi Türk Halk Müziği’ne gönül vermiş, farklı ses renklerinden oluşuyor.

HALK MÜZİĞİNİ SAHNEYE TAŞIYORLAR

Hepsi de toplumun sıkça karşılaştığı önemli bir meslek grubu olan Mali Müşavirlik mesleğini icra ediyor.

Onlar aslında bir yandan da dünyalarının rakamların gri gölgesinden ibaret olmadığını, pek çok rengi bir arada taşıdıklarını, türkülerden aldıkları güçle haykırıyor.

Unutulmuş yahut unutturulmuş halkın müziğini halk ile buluşturmak için yöre yöre geziyorlar.

Ehli Kalem ikinci konserini vermeye hazırlanıyor

İKİNCİ KONSER BUGÜN

Renkli seslerini türkülerle çoğaltan çiçeği burnunda müzik grubu Ehli Kalem, ilk konserini 25 Ocak 2019’da, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde vermişti.

Enfes bir ilk konser yaşayan ve yaşatan grup, aldığı alkışın hakkını verdi ve özellikle bu ilk konserden sonra takip edilen bir grup haline geldi.

Şimdi ise ikinci konseri için hazırlık heyecanında olan Ehli Kalem, 18 Mayıs 2019’da, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde sevenleriyle buluşacak.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNDE TÜRKÜLER

Pek çok sorunun kaygısını taşıyan Ehli Kalem, ilk sosyal sorumluluk projesini ise, kimsesiz ve maddi yoksunluk çeken ailelerin -eğitim alamamış ya da eğitimine devam edememiş- kız çocuklarına bir meslek kazandırmak, onlara işi imkânı sağlamak, sanatsal eğilimi ve yeteneği olanları bu yönde yetiştirmek, onların hayata katılmalarını sağlamak üzerine geliştirdi.

Ehli Kalem ikinci konserini vermeye hazırlanıyor


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