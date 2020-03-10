Hakkari'de, Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) görevli olan salon görevlileri, bir kişinin durumundan şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis ise şüphelinin üzerinde detaylı bir arama yaptı.

ÜZERİNDEN KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI

Arama sonucu şüphelinin üzerinden 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan 'vınn' cihazı ile ses aktarım kulaklığı ele geçirildi.

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı VİDEO

KULAKLIK YARDIMIYLA CEVAPLARI ALDI

Detaylı incelemede sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde ise olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de görüntüleri izleyerek çözdüğü, soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi detaylı bir şekilde anlatırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.