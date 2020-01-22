Ehliyet yenileme süreleri uzatıldı

1 Antalya'da sahibini kaybeden köpek otobüse sığındı Antalya'da sahibini kaybeden köpek, Varsak- Fakülte hattı arasında sefer yapan halk otobüsüne sığınıp yolcularla 1 saat şehir turundan sonra, geçici bakım evine teslim edildi.

2 Dünyanın en değerli 20 markası Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 17,5 artıran "Amazon" liderliğini korudu.

3 Trump: Fed’in faiz oranlarını artırması büyük bir hataydı 2017 ve 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok eleştiri yönelttiği kurumların başında gelen Fed, yine faiz artırımına gidince Davos Zirvesi'nde büyük bir tepki gördü.

4 Merkez Bankası Başkanı Uysal’dan faiz açıklaması 2019 yılında önden yüklemeli bir faiz indirimi yapıldığını söyleyen Uysal, 2020 yılı için ince ayar yapılması gereken bir döneme girdiklerini söyledi.

5 Peruklu hırsızı peruk bakımı ele verdi Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da kendini inşaat ustası, elektrikçi gibi tanıtarak girdiği evlerde hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.

6 Mizontropi nedir Mizontropi, insanlardan ve onun davranışlarından kaçan, ürken kimselere denir.