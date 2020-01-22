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Ehliyet yenileme süreleri uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu.

AA | 22.01.2020 - 15:46..
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1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren karar ile sürücü belgelerinde çipli sisteme geçildi.

Ehliyetlerini değiştirmeyen vatandaşların 2020'yılının sonuna kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyordu.

Ehliyet yenileme süreleri uzatıldı

SÜRE UZATILDI

İçişleri Bakanlığı, yaptığı duyuruda ehliyet yenilem işlemlerinde sürenin uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31.12.2022'ye kadar uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır'' denildi.

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