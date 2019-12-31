Ehliyeti olmayan sürücü bir kişinin ölümüne sebep oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobilinin lastiğini değiştiren 35 yaşındaki Hasan Güler'e, aynı istikamette giden ve alkollü olduğu ortaya çıkan Nuh Şengün yönetimindeki araç çarptı.

Hasan Güler, kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Şengün ise yaralı olarak gittiği hastanede, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şengün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA BAŞLADI

Hakkında, Bursa 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Nuh Şengün'ün yargılanmasına başlandı.

''ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAM KAZA YAPACAĞIM ANLAMINA GELMİYOR''

Tutuklu sanık Şengün, polisteki savunmalarını tekrar ederek, olaya kendisinin neden olmadığını söyledi. Yola, Güler'in öldüğü kaza yerinden yaklaşık 1.5 kilometre sonra çıktığını, tek taraflı yaptığı başka bir kazada yaralanıp hastaneye gittiğini belirten Şengün, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç sürücü belgesi almadım ama iyi şoförümdür." diye konuştu.

''DİKİZ AYNASINDAN BAKINCA KAZAYI GÖRDÜM''

Duruşmada tanık olarak dinlenen Can Atom da olay günü Görükle'ye doğru seyir halinde olduğunu bildirerek, "En sağ şeritten yalpalayarak giden aracı görünce, bize zarar vermesin diye hızlandım. Bir süre sonra en sağda lastik değiştiren birini gördüm, 'İnşallah bu adama çarpmaz' dedim. Dikiz aynasından bakınca kazayı gördüm. Hemen polis ve acil servisi aradım, aracımı yol kenarına çekip yardıma gittim. Çarpan kişi aracıyla yol kenarındaydı, iyi görünüyordu. Çarpanı bırakıp Güler'e baktım, nabzı atıyordu. Onunla ilgilenirken şüphelinin olay yerinden ayrıldığını gördüm, hastane tarafına gitmiş sanırım. Ardından olay yerinde zincirleme bir kaza oldu. Çarpan sürücü sonra bir ambulansla olay yerine geri getirildi." diye konuştu.





DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.



