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Ehliyetine 6 ay el konulunca çileden çıktı

Karabük’te, trafikte alkol denetimi yapan polislere yakalanan ve 6 ay ehliyetine el konulan bir sürücü, aylık 1.500 lira para kazandığını söyleyerek, “ 6 ay aç kalacağım” diyerek feryat etti.

İHA | 18.11.2018 - 08:47..
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Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde yaptıkları trafik uygulamalarını sıklaştırdı. Kent merkezi ve Kapullu mahallesi bölgesinde yapılan alkol denetimi kapsamında yaklaşık 170 araç kontrol edilirken, uygulama kapsamında 16 alkollü sürücü ile ehliyetsiz sürücülere 24 bin 500 TL trafik cezası kesti.

Ehliyetine 6 ay el konulunca çileden çıktı

EHLİYETİNE EL KONULDU, ÇİLEDEN ÇIKTI

Trafik ekipleri tarafından demir çelik kavşağında çift yönlü yapılan uygulamada 10 alkollü sürücü denetime takıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir aracın sürücüsü 88 promil alkollü çıktı.

Alkolden dolayı ilk kez yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenince çileden çıktı. Aylık bin 500 lira para kazandığını söyleyen ve açım diyen genç, “6 ay aç kalacağım. Ehliyetsiz ne yapacağım." diyerek feryat etti.

Olay yerine gelen gencin anne ve babasının da çabaları yetersiz kaldı.

ARA SOKAKTA ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Polisin dur ihtarına uymayan bir başka sürücü ise uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerin peşine düştüğü sürücü Kurtuluş mahallesinde ara sokakta aracını bırakıp kaçtı. Gecenin karanlığından izini kaybettiren sürücünün bıraktığı araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Öte yandan Kapullu Mahallesi bölgesinde yapılan uygulamada ise bir sürücü 279 promil alkollü yakalandı.

Ehliyetine 6 ay el konulunca çileden çıktı



Ehliyetine 6 ay el konulunca çileden çıktı

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