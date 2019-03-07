Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası

Polis ekipleri, Çukurova ilçesinin Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.U.K. kontrolündeki 01 VCR 81 plakalı otomobili, drift yaptığı gerekçesiyle durdurdu.

EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU

Ehliyetini 4 ay önce aldığı belirlenen M.U.K.'nin ehliyetine drift yaptığı iddiasıyla 2 ay el konulup, 5 bin lira para cezası uygulandı.

"GENÇLİĞİM ÇÜRÜR"

M.U.K., kendisine ceza yazan ekiplere, "Gücüm yok ağabey, sen gördün kurban olayım. Vallahi benim gençliğim çürür bunu öderken, ağabey bu kadar acımasız olmayın." dedi.

Trafikten men edilen otomobil, çekiciyle yediemin deposuna götürüldü.