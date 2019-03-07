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Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası

Adana'da ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye, 5 bin lira drift cezası uygulandı.

AA | 07.03.2019 - 17:42..
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Polis ekipleri, Çukurova ilçesinin Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.U.K. kontrolündeki 01 VCR 81 plakalı otomobili, drift yaptığı gerekçesiyle durdurdu.

EHLİYETİNE 2 AY EL KONULDU

Ehliyetini 4 ay önce aldığı belirlenen M.U.K.'nin ehliyetine drift yaptığı iddiasıyla 2 ay el konulup, 5 bin lira para cezası uygulandı.

Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası

"GENÇLİĞİM ÇÜRÜR"

M.U.K., kendisine ceza yazan ekiplere, "Gücüm yok ağabey, sen gördün kurban olayım. Vallahi benim gençliğim çürür bunu öderken, ağabey bu kadar acımasız olmayın." dedi.

Trafikten men edilen otomobil, çekiciyle yediemin deposuna götürüldü.

Ehliyetini 4 ay önce alan sürücüye drift cezası

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