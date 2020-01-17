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Ehliyetsiz genç, polisten kaçarken kaza yaptı

Beylikdüzü'nde, babasının arabasını kaçıran 17 yaşındaki genç, drift yaparken polise yakalandı.

İHA | 17.01.2020 - 11:33..
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İstanbul Beylikdüzü'nde, 17 yaşındaki genç çocuk, babasından izinsiz aldığı araç ile drift yaparken polislere yakalandı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Polis, araçla kaçan sürücüye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan genç, araçla kaçmaya başlarken, bisiklet yolu kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı.

LASTİK YOLA FIRLADI

Genç çocuk kazadan yara almadan kurtulurken, aracın lastiği, yuvasından çıkarak kaza yerinden 10 metre ileriye yola fırladı. Çarpmanın etkisi ile araçta büyük maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Ehliyetsiz genç, polisten kaçarken kaza yaptı


10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekibi yaptığı sorgulamasında çocuğun ehliyetsiz olduğunu belirledi. Gence, toplamda 10 bin küsür lira ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiğe açık alanda drift yapmaktan ceza kesileceği öğrenildi. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü.

Ehliyetsiz genç, polisten kaçarken kaza yaptı


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