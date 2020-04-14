Ehliyetsiz motosiklet süren Suriyeliye 3 bin 833 lira ceza

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında emniyet güçleri, cadde ve sokakta denetimi sıklaştırdı.

ÇÖP KONTEYNERİNDEN ATIK KARTON TOPLADI

İstanbul Avcılar'da Ambarlı Meydan’daki çöp konteynerinden yasağa rağmen atık kartonları toplayan Munir Hac Huseyin, denetime çıkan zabıta ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler, motosiklet kullanarak atık kartonları toplayan şahsa cezai işlem uygulanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekibine durumu bildirdi.

3 BİN 833 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, 21 yaşındaki Huseyin’in ehliyetsiz olduğunu, kasksız ve plakasız motosiklet kullandığını göz önünde bulundurarak toplam 3 bin 833 lira ceza kesti.

Toplanan kartonlarla beraber motosiklet, olay yerine çağrılan çekici ile yediemine teslim edildi.

"KORONA NEDENİ İLE KAĞIT TOPLAMAK YASAK"

Zabıta memuru Hamdi Temizkan, “Ülkemizde de etkili olan koronavirüs nedeniyle çekçek ile atık kağıt toplanması yasak. El ile çekilen çekçek olsa biz el koyacaktık. Ancak bu motosikletle yapıldığı için trafik ekibini çağırdık. Cezai işlemi onlar uyguluyor.” dedi.