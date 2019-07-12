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Ehliyetsiz sürücü 10 yaşındaki çocuğa çarptı

Antalya'da direksiyon başına oturan 17 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarpması sonucu ağır yaraladı.

İHA | 12.07.2019 - 15:15..
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Kepez ilçesinde cadde üzerinde bisiklet süren 10 yaşlarındaki Arda K., yolun karşı tarafına geçeceği sırada, karşı yönden gelen B.K., kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrulan bisiklet sürücüsü ardından asfalta düştü. Çocuğa çarpan otomobil sürücüsü ise bir müddet durduktan sonra otomobiliyle kaza yerinden uzaklaştı.

YARDIMINA ESNAFLAR YETİŞTİ

Yaralanan bisiklet sürücüsü çocuk acı içerisinde yerde kıvranırken, çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardımına koştu. Bazı esnaflar yaralının güneşten etkilenmemesi için dükkanındaki şemsiyeyi getirdi, bazıları da su getirerek serinlemesini sağladı.

Ehliyetsiz sürücü 10 yaşındaki çocuğa çarptı

EHLİYETSİZ TRAFİĞE ÇIKTI

Yine vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı bisiklet sürücüsünün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan B.K.'nin ise daha sonra ifade vermek için emniyete gittiği belirtildi.

B.K.'nın ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Yaralı Arda K.'nın hastanede tedavisi devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Ehliyetsiz sürücü 10 yaşındaki çocuğa çarptı

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