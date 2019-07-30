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Ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

Denizli'de, belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki bir kişi ağır yaralandı.

DHA | 30.07.2019 - 12:08..
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Pamukkale ilçesinde 20 yaşındaki Berkay Gider yönetimindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsü ile  çarpıştı.

2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada, sürücü Gider ile otomobildeki Eralp Akıncı ağır yaralandı.

Belediye otobüsünde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı kazada, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Gider ve Akıncı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'de  ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı ViDEO

Ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

ARAÇ BAŞKASINA AİT

Öte yandan, otomobil sürücüsü Gider'in ehliyetinin bulunmadığı, kullandığı otomobilin ise kendisine ait olmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

Ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

Ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

Ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı

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