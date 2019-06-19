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Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Yol kenarında bisiklet süren kişiye çarpan ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre savruldu.

DHA | 19.06.2019 - 21:26..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Salih Bayram yönetimindeki otomobil, yol kenarında bisikletiyle giden Suriye uyruklu Abdülmunim Elhüseyin'e çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kaldırıma çıkarak ağaca ve istinat duvarına çarpıp, devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Demir yığını haline dönüşen otomobilin motor bölümü de yola savruldu. Kazada otomobilde sürücü Bayram ile yanında bulunan Furkan Yıldız (21), Tuğçe Bilgili (27) ve Halil İbrahim Çelik (23) ve bisiklet sürücüsü Elhüseyin yaralandı.

Otomobilde sıkışan 4 yaralı olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Yaralılardan ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Salih Bayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

Ehliyetsiz sürücü kendisiyle birlikte 5 kişiyi yaraladı

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