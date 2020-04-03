Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçti

Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde, polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Ekipler, sürücüleri durdurarak zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

EHLİYETİ OLMAYAN SÜRÜCÜ POLİSİ GÖRÜNCE YAN KOLTUĞA GEÇTİ

Bu sırada bir otomobilde sürücü değişikliği yapıldığını fark eden polis, aracı durdurarak içerisindeki iki kişiden ehliyet istedi.

Polisi görünce şoför koltuğunu yanındaki arkadaşına devreden 19 yaşındaki Emre A, ehliyet almak için sınavı geçerek hak kazandığını ancak belgenin henüz çıkmadığını söyledi.

CEZADAN KURTULAMADI

Bu sırada sürücü kursunu da arayarak ehliyetinin durumunu soran ancak olumsuz yanıt alan Emre A, "Benim her şeyim hazır, zaten ehliyetime güvendiğim için çıktım. Sertifikam ve dosyam hazır." dedi.

Polis ekipleri, ehliyeti olmadan araç kullandığı için Emre A. ile araç sahibine para cezası kesti.