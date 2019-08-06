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Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Trafik ekiplerinin uygulama yaptığını son anda fark eden ehliyetsiz sürücü paniğe kapılınca kaza yaptı

İHA | 06.08.2019 - 00:25..
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Bursa’nın İnegöl İlçesine Bağlı Ahmet Türkel Çevre yolunda, kaza meydana geldi.

F.Ö. isimli ehliyetsiz sürücü 16 U 0801 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bölgede denetim yapan ekiplerini son anda görünce paniğe kapıldı.

Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Sürücü yavaşlamaya çalıştığı sırada dikkatsizliği neticesinde yolun ortasında bulunan dubalara çarpmamak için direksiyonu kırdı.

POLİS EKİPLERİ ANLAM VEREMEDİ

Polis ekiplerinin de anlam veremediği olayda kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. İlginç olayda kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri yaptıkları sorgulamada araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulanırken maddi hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

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