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Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

Antalya'da yakalanan ehliyetsiz sürücü ve yakınları polise karşı direnince, ekipler biber gazıyla müdahalede bulunarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 15.03.2020 - 15:25..
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Antalya'nın Yeşildere Mahallesi'nde, sokak girişlerinde uygulama yapan Yunus Timleri, şüphelendikleri 06 FV 8824 plakalı aracı durdurdu.

Şahsın ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri talep edildi.

POLİSLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Bu sırada araç sürücüsü ceza yiyeceğini anlayınca polisle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sürücünün yakınları, ekiplere müdahale etmeye çalıştı.

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı ViDEO

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Destek ekip istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, polis sürücünün yakınlarına biber gazıyla müdahale etti. Bir polis memurunun gazdan etkilendiği olayda, 5 kişi gözaltına alındı.

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

ARAÇTAN PİTBULL ÇIKTI

Sürücünün otomobilinin arka koltuğunda bulunan pitbull cinsi köpek de işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil çekiciyle polis otoparkına götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ortalığı birbirine kattı

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