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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 kişinin ölümüne neden oldu

Uşak'ta alkollü üniversite öğrencisi, durakta bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 12.12.2019 - 14:49..
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Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.U.Y., 59 HD 971 plakalı otomobil ile Uşak D-300 Karayolu İtfaiye Daire Başkanlığı karşısındaki otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Otomobil, 100 metre ileride güçlükle durabildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada durakta bekleyenlerden Uşak Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zafer Karakaya (30) ile Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 kişinin ölümüne neden oldu

HEM EHLİYETSİZ HEM DE ALKOLLÜ

Otomobil hurdaya dönerken, 0,77 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 kişinin ölümüne neden oldu

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 kişinin ölümüne neden oldu

Ramazan Tokuş

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 kişinin ölümüne neden oldu

Zafer Karakaya

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 kişinin ölümüne neden oldu

Halil Doğan

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