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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı

Daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü kaza yaparak takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

İHA | 24.07.2019 - 04:26..
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kaza meydana geldi

Gebze D100 karayolu üzerinde Sakin M.K. yönetimindeki 34 HD 3322 plakalı otomobil, Gebze D100 karayolu Ankara istikametine gittiği sırada Sanlı K. idaresindeki 03 NG 591 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun sağında bulunan beton zemine çıktıktan sonra takla atan 03 NG 591 plakalı araç alev alırken ağır yaralanan sürücü Sanlı K. kendini dışarı attı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralı Sanlı K., ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı

ALKOLDEN EHLİYETİNİ KAPTIRMIŞTI

Alkollü olduğu belirlenen yaralı sürücünün 2018 yılında yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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