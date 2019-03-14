Einstein’den aforizmalar

Geri zekalı olduğu düşünülürken atomu keşfedip insanlara başarının tanımını yapan isim, Albert Einstein; dünyanın kabul gördüğü bir deha! Bu sebepten olsa gerek, onun düşünceleri, en az kuramları kadar önemli. Görüşleri, söylediği her söz altın değerinde!

Daha 5 yaşındayken bir pusulanın gizemine duyduğu hayranlıktan yola çıkarak başarının formülünü de gerçekten matematiksel olarak formülize etmiş Einstein.

Ona göre, Başarı; A=X+Y+Z.

Denklem karmaşık gibi görünse de aslında anlaşılır ve basit. A: Başarı, X: Çalışmak, Y: Çalıştığın konuyu oyun gibi görmek, Z: Konuşmak yerine üretmek İşte bu kadar basit. Bu koşullar bir araya geldiğinde başarı da kendiliğinden geliyor sanki. Kuşkusuz o, bir olaya bakarken farklı açılardan görmeyi biliyor. Bize de ondan feyz almak kalıyor. Einstein’in 140. Yaşına özel alıntılar “Aforizmalar” kitabından.

Siz, onun en çok hangi sözünü seviyorsunuz?

- Herkeste deha vardır. Ancak bir balığı, ağaca tırmanamıyor diye yargılarsanız, tüm hayatını bir salak olduğuna inanarak geçirecektir.

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- Şüphe ne kadar büyükse farkındalık da o kadar büyük olur.

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- İnsanların ağızlarından çıkanları dinlemeyin, tüm dikkatinizi yaptıklarına verin.

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- Yaşam, bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir.

- Dünden ders alın, bugün için yaşayın.

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- Yıldızları izleyin ve onlardan ders alın.

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- Görecelilik fizikte geçerlidir, ahlakta değil.

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- Dünya yaşamak için kötü bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil oturup kötülüğe izin verenler yüzünden.

- Empati, sabır ve içtenlikle dünyayı başka bir insanın gözünden görmektir. Bu, okulda öğrenilmez; hayat boyunca gelişir.

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- Büyük hayalleri olan bir insan tüm gerçekleri bilen bir insandan daha güçlüdür.

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- Hayatlarımız başkaları için yaptıklarımızla ölçülür.

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- Her zaman en iyi refakatçiye sahiptim, yalnızdım.

- Zaman diye bir şey yoktur, onu biz icat ettik

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- Kendi cahilliğinizi asla hafife almayın.

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- 99 kez denedim ve başarısız oldum; ama 100. seferde başardım.

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- Mucize beklemeyin, tüm hayatımız bir mucizedir.

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NOT: Albert Einstein biyografisi için tıklayınız.

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Aforizmalar

Albert Einstein

Çev.: Doğukan Bal

Zeplin Kitap

S.:192

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Damla Karakuş

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