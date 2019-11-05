taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7543
Euro
6.3702
Altın
1482.25
Borsa
100525.32
Gram Altın
274.624
Bitcoin
53785.94

Ejder meyvesi için işini bıraktı

Avrupa'da tanesi 20 euroya kadar satılan ejder meyvesinin önemli bir gelir kaynağı olduğunun farkına varan girişimci, işini bırakıp bu sektöre yöneldi.

AA | 05.11.2019 - 18:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Nihat Kerim Bildik, Avrupa'da iş gezisinde gördüğü ejder meyvesinin üreticisi oldu.

İstanbul'da bir firmada dış ticaret uzmanlığı görevindeyken Avrupa'ya iş seyahatinde bulunan Bildik, Avrupa'nın faklı ülkelerinde ejder meyvesini gördü. Ürünün getirisinin yüksek olacağını düşünerek yaptığı işi bırakan ve Anamur ilçesi Alataş Mahallesi'nde 3 dönümlük serada ejder meyvesi üretmeye başlayan Bildik, yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyor.

Ejder meyvesi için işini bıraktı

Ejder meyvesi için işini bıraktı VİDEO

AVRUPA'DA TANESİ 20 EUROYA KADAR ALICI BULUYOR

Bildik, ejder meyvesinin ihracat şansının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Meyveyi araştırdıktan sonra üretim yapmaya başladığını aktaran Bildik, "Avrupa'ya yaptığım iş gezilerinde tanesi 20 euroya kadar satıldığını görmüştüm. Avrupa'ya Uzak Doğu ve Güney Amerika'dan gittiğini fark ettim. Avrupa'da pahalı olmasının sebebi de lojistik maliyetleri. Biz bunu Türkiye'den çok daha düşük maliyetlerle daha taze olarak Avrupa'nın her yerine gönderebiliriz. Bu ürünü nasıl ihraç edebilirim diye araştırdım. Çünkü ülkeye döviz girmesini istedim. Ejder meyvesinin çok uygun bir meyve olduğunu gördüm." diye konuştu.

Ejder meyvesi için işini bıraktı

TANESİNİ 7-13 LİRA ARASINDA SATIYOR

Bunun üzerine üretime geçtiğini anlatan Bildik, "Sera maliyeti, muz serası maliyetinin yarısından daha az. Su ihtiyacı az. Kışın ayda bir 15-20 dakika su veriyorum. Gübreleme maliyeti yok. İşçiliği az. Su olmayan, kıraç yerlerde bir tanker su bir yıl yetebilir. Muzdan daha iyi gelir getiren bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Ejder meyvesi için işini bıraktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 yılı MTV tablosu

2020 yılı MTV tablosu

446
Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

352
Ahmet Altan'ın ilk sözleri

Ahmet Altan'ın ilk sözleri

204
Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

488
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

257
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

478
Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

Kobani'de YPG'liler Türk askerini taşladı

392
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir