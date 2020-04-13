EKG (Elektrokardiyografi) ile kalbin ritmi­, frekansı, kalp atışlarının ritmi, yayılması ve reaksiyonun tekrar yok olması kaydedilir.

Ayrıca EKG ile kalbin şek­li hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Hastanın göğüs duvarına yerleştirilen elektrotlar ile kalbin elektriksel aktivitesi bir dakika içinde elde edilir.

1900 yılındaki keşfinden beridir iyi yorumladığında kısa sürede sonuç verir ama kalpteki rahatsızlıkları tam olarak tanıma konusunda yetersiz kaldığı noktalar da çoktur.

DİĞER TAHLİL VE FİLMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ DAHA İYİDİR

EKG, kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde ve diğer tahlil ve filmler de göz önünde bulundurulduğunda yardımcı olur. Aksi takdirde EKG yanıltıcı da olabilir.

EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir.

EKG de her kalp atımı­nın karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür.

Bu dalgalardaki değişik­likler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hasta­lığı hakkında ipuçları verir­ler.