Ekidne nedir

Dikenli karıncayiyenler ilk bakışta bir kirpiye benziyor. Ancak kirpilerle yakından uzaktan herhangi bir akrabalıkları bulunmuyor. Dikenleri 6 cm uzunluğa ulaşırken, iç kısımlarının boş olduğu belirtiliyor. Renkleri kahverengi veya sarımsı oluyor. Bazılarının kılları o kadar uzun oluyor ki, dikenleri kılların arasında görünmüyor. Soğuk bölgelerde yaşayanların kılları uzun, sıcak iklimde yaşayanların ise kısa oluyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI ÖZELLİKLER

Kısa gagalı karıncayiyen 35-53 cm uzunluğa ve 2,5-7 kg ağırlığa, uzun gagalı karıncayiyen ise 45-77 cm uzunluğa ve 16 kg ağırlığa ulaşıyor. Tüm tek deliklilerde olduğu gibi dikenli karıncayiyenlerde de cinsel organ, idrar çıkış yolu ve bağırsak çıkışı tek bir delikte birleşiyor. Türden türe 31 derece ile 33 derece olan vücut ısısı diğer memelilerde olduğundan düşük çıkıyor.

KÜÇÜK BESLENME

Dikenli karıncayiyenler etobur olmakla birlikte, çok küçük bir ağızları olduğu için avları da karınca veya solucan gibi küçük hayvanlardan oluşuyor.

DİŞİ KAÇIYOR, ERKEK OLAN TAKİP EDİYOR

Üreme zamanları haziran ile ağustos ayları arasında olan ekidnelerin, bu zamanda davranışları da tamamen değişiyor. Normalde yalnız yaşayan dikenli karıncayiyenler, kervanlar oluşturup peş peşe gezmeye başlıyor. En önde yürüyen hayvan bir dişi ve onu sayıları 10’a kadar varabilen erkek hayvan takip ediyor. Bu bazen günler veya hatta haftalarca sürebiliyor. Bu süre içerisinde erkek hayvanlar ağırlıklarının yüzde 25'ini kaybedebiliyor. Dişi hayvan çiftleşmeye hazır olduğu zaman sımsıkı yere tutunuyor. Erkek hayvanlar dişinin etrafındaki yeri kazarak ona yaklaşmaya çalışıyor ve birbirlerini dişiden uzaklaştırmaya çaba sarf ediyorlar. Son olarak en azimli erkek dişi ile çiftleşme oluyor. Erkek ve dişi sonra tekrar ayrı yollarına devam ediyor. Dişiler senede sırf bir kez çiftleşirken, erkek hayvanlar derhal diğer bir dişinin peşinde oluşmuş başka bir kervan bulup katılıyorlar.

2-3 YUMURTA BIRAKIYOR

Dişi çiftleştikten 3-4 hafta sonra genelde bir, nadir olarak bazen 2 ya da 3 yumurta yumurtlar. Bu yumurtalar bir üzüm büyüklüğünde, krem rengi ve yumuşak olur. Dişi yumurtladıktan sonra hemen yumurtayı kuluçka kesesine koyar ve orada 10 gün muhafaza eder. 10 gün sonra dünyaya gelen yavru yaklaşık 15 milimetre büyüklüğünde ve tamamen çıplak olur. Dişinin kuluçka kesesinin içinde de memeleri bulunur. Yavru hayvan yaklaşık 8 hafta bu kesede yaşar ve sonra dikenleri büyümeye başladığı için keseyi terk etmesi gerekir. 7 ay sonra süt emmeyi bırakır ve doğuşundan bir yıl sonra annesini terk eder.

REM UYKUSU GİREMİYOR

Dikenli karıncayiyenlerin doğada 20 yaşına kadar varabildikleri biliniyor. Hayvanat bahçesinde 50 yaşına kadar ulaşmış olanları da bulunuyor. Ayrıca REM uykusuna giremeyen tek memeli olarak belirtiliyor.