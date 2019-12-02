Ekili tarlalara zarar veren yaban domuzu vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Eskibahçekaya Mahallesi'ndeki ekili tarlalara zarar veren yaban domuzları, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Domuzlar nedeniyle çaresiz kalan mahalle sakinleri, avcılardan destek istedi.

316 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ YABAN DOMUZU

Bunun üzerine avcılar Sinan Aslan ve Murat Özcan, mahalle yakınında bulunan ormanlık alanda yaban domuzu avladı. 316 kilo ağırlığında olan domuzu vuran avcılar, bu zamana kadar bu kadar büyük bir domuz ile karşılaşmadıklarını söyledi.

"ZARAR VERDİĞİ İÇİN VURMAK ZORUNDA KALDIK"

Avcı Sinan Aslan, ''Yıllardır avcılık yapıyorum. Fakat böyle bir domuz görmedim. Mahalle sakinlerinin tarım arazilerine zarar verdiği için biz de onu vurmak zorunda kaldık." dedi.