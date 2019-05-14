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Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

Dünyanın en tehlikeli yoluna sahip Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'ndan düşen AA muhabiri tüm çalışmalara karşın bulunamadı.

AA | 14.05.2019 - 07:40..
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Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 5. günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

DEREDEKİ ÇALIŞMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Dün Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timi özel teçhizatlarla inebildikleri derede gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olmasına rağmen halatlarla derede arama çalışması yapan ekipler, sonuç alamadı.

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

Ekipler AA muhabiri için seferber oldu

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