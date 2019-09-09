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Ekmek bıçağı ile eşini sırtından defalarca bıçakladı

Adapazarı'nda evde tartışma yaşadığı eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sırtından bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

DHA | 09.09.2019 - 12:33..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Erol A. ile eşi Ayten A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞI İLE BIÇAKLADI

Erol A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Ayten A.'yı sırtından defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleri sonucu yaralanan kadın, eşinin elinden kurtularak evden kaçarken yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir ağacın altında yığılıp kaldı.

Ekmek bıçağı ile eşini sırtından defalarca bıçakladı

KADININ DURUMU AĞIR

Komşuları tarafından kanlar içerisinde bulunan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Ekmek bıçağı ile eşini sırtından defalarca bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Eşini bıçaklayan Erol A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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