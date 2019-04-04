Ekmek kavgasında burnu kırıldı

Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde yaşanan kavgada ekmeği ucuz satan fırıncının burnu kırıldı.

Yaşanan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'EKMEĞİ NİYE UCUZA VERİYORSUN' DEDİ: BURNUNU KIRDI

Sabah saatlerinde araçlara ekmek yükleyen fırın sahibi Bayram Tetik (43), yaklaşık 50 metre uzaklıktaki rakip fırın sahipleri Y.S., A.S. ve M.S. ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında M.S. rakip fırıncı Bayram Tetik’e yumruk atarak burnunu kırdı. Kavagayı araya giren diğer esnaflar ayırırken yaralanan fırıncı Bayram Tetik önce jandarma karakoluna gidip şikayetçi oldu ardından da hastaneye götürüldü. Burnunda kırık ve alnında da şişlik meydana gelen Tetik, rakip fırıncıların kendisini 250 gram ekmeği 1 TL’den sattığı için dövdüğünü söyledi.

''3 KİŞİ SALDIRDILAR''

Tetik konuşmasında “Ormanlı Beldesi’nde esnafım, ekmekçilik yapıyorum. Bu sabah 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bana saldıranlarda rakip fırıncılar. ‘Ekmeği 1 TL’den satamazsın’ dediler bende enflasyonla mücadeleden dolayı 1 TL’den sattığımı açıkladım. 3 kişi saldırdı. Birisi hakaret ve küfür etti, diğeri itekledi, üçüncüsü de yumruk salladı. Bende ilk önce karakola gittim, ordanda hastaneye gittim.” dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 TL’den satmaya devam edeceğini belirten fırıncı Bayram Tetik, kendisine saldıranlardan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

''BİR GÜRÜLTÜ KOPTU O KADAR''

Kavgaya karışan fırın sahiplerinden Y.S. ise Kdz. Ereğli ilçe merkezinden 75-80 kuruştan Ormanlı’ya getirilen ekmeğin 1 TL’ye satıldığını ve kendilerinin iflas etme noktasına geldiğini ifade etti. Kendilerini bu konuda defalarca uyardıklarını ve herkesin 250 gram ekmeği 1,5 TL’den satmasını istediğini dile getiren Y.S. “Kdz. Ereğli ve beldemizde 250 gram ekmek 1,5 TL’den satılıyor. Burada 4 fırıncı kapatmak üzere, sizde ekmeği 1,5 TL’den satın dedim. Ereğli’den gelen fırıncıya bizi iflas etme noktasına getirdiğini ve buraya gelip ekmek veremeyeceğini söyledim. O sırada Bayram’da geldi bize hakaret edip ‘Siz kabadayımısınız?’ derken tartışma çıktı. Çocuklarda olaya müdahale etmişler, bir gürültü koptu o kadar” diye konuştu.

Taraflar birbirinden davacı ve şikayetçi olurken savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







