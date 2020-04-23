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Ekmek satma tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

market çalışanı Ahmet G. ile bakkal Yusuf U. arasında çıkan 'marketin önünde ekmek satma' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü.

DHA |
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Ekmek satma tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Sümer Mahalles'inde, bakkal Yusuf U., Ahmet G.'nin çalıştığı marketin önüne aracıyla gelip, mahalleye ekmek satmak istedi.

Ahmet G.'nin "Burada ekmek satamazsın" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Yusuf U. da ailesini çağırınca tartışma, kavgaya dönüştü.

MARKET SAHİBİNİN KARDEŞİ TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Kavgayı gören market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K. de, av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Bunun üzerine Yusuf U., Muhammet Mustafa K.'nın elinden tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek yeniden ateş aldı.

Ekmek satma tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf U.'nun ailesinden 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ekmek satma tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle polis ekiplerince gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekmek satma tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

İHLAL SUÇUNDAN 5 KİŞİYE CEZA

Öte yandan kavgaya karışan 5 kişi hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre idari işlem yapılacağı belirtildi.

Ekmek satma tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı

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