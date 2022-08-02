02 Ağustos serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Fed'in faiz kararının ardından güçlenen dolar, Türk Lirası karşısında 18 lirayı zorluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonu önlemek için temmuz ayı sonundaki para politikası toplantısında da faizi artırınca dolar güvenli liman olarak görüldü ve diğer ülke paralaranın karşısında güçlendi.

Dün doların satış fiyatı 17,9410 lira, euronun satış fiyatı ise 18,4130 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9510 liradan, euro 18,4200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 17,9510 lira

AA'nın haberine göre, serbest piyasada 17,9490 liradan alınan dolar 17,9510 liradan satılıyor.

18,4180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,4200 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise yüzde 0,12 yükselişle 21,8915 liradan alınıyor ve 22,0013 liradan satılıyor.