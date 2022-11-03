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    03 Kasım Perşembe günü döviz ve altında son durum

    Bugün TÜİK'in ekim ayı enflasyon verisini açıklamasının öncesinde piyasalardaki döviz fiyatları ve altının değeri izleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 09:57
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    03 Kasım Perşembe günü döviz ve altında son durum

    Dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 75 baz puan yükseltmesi kararının ardından ons altın 1.635 dolar oldu.

    Dövizde son durum

    03 Kasım Perşembe günü serbest piyasada dolar 18,6182 lira, euro 18,3154 lira ve sterlinise  21,2475 liradan işlem görüyor.

    Altında son durum

    İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın 979 lira, çeyrek altın 1.617 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 592 lira, tam altın 6 bin 472 lira ve yarım altın ise 3 bin 235 liradan satılıyor.

    03 Kasım Perşembe günü döviz ve altında son durum #1


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