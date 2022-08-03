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03 Temmuz, döviz ve altın fiyatları
Küresel ekonomilerin iz düşümünde altın fiyatları ve döviz artış eğilimini sürdürüyor.
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 09:57
- Güncelleme : 03.08.2022 - 10:16
03 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla dövize baktığımızda serbest piyasada dolar 17,95 liradan, euro 18,26 liradan, sterlin ise 21,88 liradan işlem görüyor
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Altının onsu 1768,86 dolardan işlem görürken; İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 1.020 lira, çeyrek altın 1.686 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 872 lira, tam altın 6 bin 747 lira ve yarım altın ise 3 bin 373 liradan satılıyor.