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    03 Temmuz, döviz ve altın fiyatları

    Küresel ekonomilerin iz düşümünde altın fiyatları ve döviz artış eğilimini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:16
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    03 Temmuz, döviz ve altın fiyatları

    03 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla dövize baktığımızda serbest piyasada dolar 17,95 liradan, euro 18,26 liradan, sterlin ise 21,88 liradan işlem görüyor

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları

    Altının onsu 1768,86 dolardan işlem görürken; İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 1.020 lira, çeyrek altın 1.686 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 872 lira, tam altın 6 bin 747 lira ve yarım altın ise 3 bin 373 liradan satılıyor.

    03 Temmuz, döviz ve altın fiyatları #1


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