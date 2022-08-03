03 Temmuz, döviz ve altın fiyatları

Küresel ekonomilerin iz düşümünde altın fiyatları ve döviz artış eğilimini sürdürüyor.

03 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla dövize baktığımızda serbest piyasada dolar 17,95 liradan, euro 18,26 liradan, sterlin ise 21,88 liradan işlem görüyor

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Altının onsu 1768,86 dolardan işlem görürken; İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 1.020 lira, çeyrek altın 1.686 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 872 lira, tam altın 6 bin 747 lira ve yarım altın ise 3 bin 373 liradan satılıyor.