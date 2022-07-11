Dolar ve euro kuru 20 yıl sonra eşitlendi

Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

1 Ocak 1999 tarihinde dünya finans piyasalarına tanıtılan ve 1 Ocak 2002’de dolaşıma giren euro, bugün tarihi bir ana tanıklık etti.

Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyada enflasyon yükselirken, Avrupa’da da bu artışın etkileri sert bir şekilde hissedildi.

Bugün ise euro, 20 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez dolar karşısında daha değersiz hale geldi.

20 yıl sonra eşitlendi

Geçtiğimiz günlerde eşitlenen euro ve doların değeri, bugün 2002 yılından bu yana ilk kez ilk kez birbirine eşitlendi.

Verilere göre saat 17.10 itibarıyla bir euronun değeri, en düşük 1.0054 seviyesini gördü.

Tarihi an

Öte yandan Google, bir euronun değerini 0.99 dolar olarak göstermeye başladı.

O tarihi anların tablosu şu şekildeydi:

Resesyona yol açabileceği endişesi artıyor

Piyasalarda gündemi ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının attığı sıkılaştırma adımları belirlemeye devam ediyor. Bu adımların resesyona yol açabileceği endişesi artıyor. Fed'in haziran toplantısının ardından 27 Temmuz'da da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Avrupa'daki enerji arzı endişeleri de sürüyor. Bunun etkisiyle Avrupa Merkez Bankası'ndan da sıkılaştırma adımları atması beklenmesine rağmen Euro/dolar paritesi değer kaybediyor.