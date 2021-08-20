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    Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

    Küresel ekonomi devi Çin'in merkez bankası düzenlediği toplantının ardından politika faizini değiştirmediği açıklandı.
    • AA
    • 20.08.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 09:31
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    Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

    Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu. Böylece Çin'de üst üste 16'ncı ayda da faizleri değiştirmemiş oldu.

    BİR YILLIK POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 3,85 OLARAK KALDI

    PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,85 ve 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65 düzeyinde bıraktı.

    KARAR BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA ÇIKTI

    Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 16'ncı ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

    YIL SONUNA KADAR FAİZİN DEĞİŞMEMESİ BEKLENİYOR

    Piyasada bankanın 2021 sonuna kadar politika faizini değiştirmemesi beklenirken, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı, ekonomiyi altyapı yatırımlarıyla desteklediği belirtiliyor.

    Buna karşın, yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayıları karşısında, bankanın ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapmak zorunda kalabileceğine dair görüşler de bulunuyor.

    Çin Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı #1

    DOLAR/YUAN PARİTESİ 6,5048

    Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yükselişini 2'nci işlem gününe taşıyarak 6,5048 ile 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

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