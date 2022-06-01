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    1 Haziran, serbest piyasada döviz fiyatları

    Ekonominin dövize endeksli fiyatlamaları, ilgiyi döviz rakamlarına çevirdi.
    • 01.06.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:09
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    1 Haziran, serbest piyasada döviz fiyatları

    Son kapanışta dolar 16,39 liradan, euro ise 17,56 liradan satılmıştı. İHA'nın haberine göre serbest piyasada dolar 16,3930 liradan, euro ise 17,5510 liradan güne başladı.

    Dolar 16,3930 lirada

    İstanbul Kapalıçarşı’da 16,3910 liradan alınan dolar 16,3930 liradan, 17,5490 liradan alınan euro ise 17,5510 liradan satılıyor.

    Sterlin ise 20,6837 liradan işlem görüyor.

    1 Haziran, serbest piyasada döviz fiyatları #1


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