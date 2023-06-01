1 Haziran'da takip edilecek veriler! Piyasalar karışık seyirde Bugün küresel piyasalarda gündem çok yoğun. Veri akışına göre yön bulacak piyasalar, yoğun veri takvimi öncesi karışık seyrediyor.

AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler ve Fed'in atacağı adımlara ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Öte yandan, ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasası sıcak kalmaya devam ederken, JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

"Bej Kitap" raporu yayınlandı

Buna karşın, Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ayı ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiği, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiği bildirildi.

Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı bekleniyor

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

New York borsası geriledi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi 0,61, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,41 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Almanya’da nisanda enflasyon geriledi

Dün açıklanan verilere göre, Almanya’da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1’ye inerek beklentilerden fazla geriledi.

Fransa'da enflasyon indi

Benzer şekilde Fransa'da da enflasyon, enerji, gıda ve hizmet fiyatlarında artışların azalması dolayısıyla 1 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 5,1'e indi.

Borsa İstanbul kayıpla kapandı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,30 altında 4.886,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı TÜFE

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Euro Bölgesi, ECB Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat sanayi PMI