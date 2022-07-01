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    1 Temmuz serbest piyasada döviz fiyatları

    1 Temmuz Cuma günü, dolar 16,6970 liradan, euro ise 17,4720 liradan güne başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:11
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    1 Temmuz serbest piyasada döviz fiyatları

    Dolar bugün belirgin bir harekette bulunmadan hafif artıda seyretse de yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırması ve ABD'de resesyon riskini tarttığı haftayı bir ayın en iyi haftalık performansıyla kapatmaya hazırlanıyor.

    Dolar dünyada güvenli liman olarak yerini koruyor

    Küresel ekonominin yavaşlaması endişelerinin yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü dolara iştahını artırdığı bu hafta dolar endeksi yüzde 0,66 prim yaptı. Dolar 16,6970 liradan, euro ise 17,4720 liradan güne başladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da döviz fiyatları

    İstanbul Kapalıçarşı’da 16,6950 liradan alınan dolar 16,6970 liradan, 17,4700 liradan alınan euro ise 17,4720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,69 liradan, euro ise 17,46 liradan satılmıştı.

    1 Temmuz serbest piyasada döviz fiyatları #1


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