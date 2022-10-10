10 Ekim'de serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Haftanın ilk günü döviz fiyatlarının açılışındA dolar 18,5680 lira, euro ise 18,0410 lira oldu.

Cuma günü, tüm dünyanın odağında olan ve diğer para birimleri karşısında değerini yükseltmeye devam eden doların satış fiyatı 18,5820 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1850 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5680 liradan haftaya başladı



Küresel piyasalarda ve yurt içinde hareketli bir haftaya girilirken; İstanbul serbest piyasada dolar 18,5680 liradan, euro ise 18,0410 liradan haftaya başlangıç yaptı.

AA'nın haberine göre, serbest piyasada 18,5660 liradan alınan dolar 18,5680 liradan satılıyor. 18,0390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0410 lira olarak kayıtlara geçti.

10 Ekim'de serbest piyasada sterlin ise yüzde 0,42 düşüşle 20,4918 liradan alınarak, 20,5945 liraya satılıyor.