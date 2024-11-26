10 maddede ABD'nin yeni gümrük vergisi analizi

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planlarını açıkladı.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Bu açıklama küresel piyasaları dalgalandırdı.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank araştırmacıları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yeni gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik analiz yayınladı.

"GÜMRÜK VERGİLERİ ARAÇ OLARAK KULLANILACAK"

Donald Trump'ın gümrük vergilerini geniş tabanlı ekonomik ve jeopolitik araç olarak kullanacağını öngören ve politikaların hala yeterince fiyatlandırılmadığını düşünen Deutsche Bank araştırmacıları, yeni gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik analiz yayınladı.

10 MADDEDE ABD'DEN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ ANALİZİ

1. Buna göre, ülkelerin ABD ile olan serbest ticaret anlaşmaları (STA) güvende değil.

2. Bu planların Scott Bessent'in Hazine Bakanı olarak atanacağının duyurulmasının ardından açıklanması, gümrük vergilerinin Trump'ın gündeminin en üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

3. Gümrük vergileri, ABD'nin toplam ticaretinin yüzde 40'ını kapsıyor.

4. Trump'ın son açıklaması, üç ülkeyle sınırlı olsa da ABD'nin Euro Bölgesi dışındaki üç büyük ticaret ortağına uygulanacağından, vergilerin ekonomik etkisinin büyük olması bekleniyor.

5. Gümrük vergilerinin yasama yolu yerine yürütme yetkisi kullanılarak uygulanacağı belirtilirken, Deutsche Bank araştırmacılarına göre, üç ülkeyi hedef alan gümrük vergileri daha geniş tabanlı bir yürütme yetkisi kullanılması için açılış hamlesi olabilir.

6. Bu kapsamda ABD Kongresi'nde Çin'e yönelik mevzuatın yakından takip edilmesi gerekiyor ve gümrük vergisi tartışmalarının mevzuat yoluyla stratejik bir konu haline dönüp dönmeyeceği büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

7. Araştırmacılar, bu süreçte karmaşık tedarik zincirlerine dikkati çekiyor. Euro/dolar paritesi, Avrupa ticaretinden bahsedilmemesine, rahatlamayla tepki veriyor.

8. Ancak Alman otomobil üreticilerinin Meksika'daki büyük çaplı üretim kapasiteleri ve bu ülkenin Çin ile artan ticaretinin, Meksika üzerindeki gümrük vergilerinin negatif etkisini daha büyük hale getirme riski bulunuyor.

9. Kanada ise gelişmiş ülkeler arasında ekstra gümrük vergilerine en duyarlı ancak risklere göre en az fiyatlandırılmış ülke olarak öne çıkıyor.

10. Deutsche Bank araştırmacılarına göre, piyasa tepkisi ne kadar yumuşak olursa gümrük vergisi olasılığı o kadar yükselebilir.

Ayrıca araştırmacılar, piyasa katılımcılarının Trump'ın yeni sosyal medya platformu Truth Social'ı izlemesini öneriyor.

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