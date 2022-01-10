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10 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

10 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Haftanın ilk gününde dolar ve euro kurunda son durum araştırılıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...