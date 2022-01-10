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- 10 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
10 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Haftanın ilk gününde dolar ve euro kurunda son durum araştırılıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son durum...
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 12:27
Dövizde son durum, milyonlar tarafından takip ediliyor.
Geçtiğimiz yıl bir hayli inişli çıkışlı seyreden dolar, yeni yılda sakin seyrediyor.
Döviz kurunun şekillendirdiği piyasalarda 10 Ocak Pazartesi günü dolar ve euro ne kadar sorusu gündemde.
Peki, 10 Ocak Pazartesi 2022 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum.
DOLAR NE KADAR?
1 dolar, bugün saat 12.30 itibarıyla 13,81 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Güne yükselişle başlayan euro ise 15.65 liradan işlem görüyor.