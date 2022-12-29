10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler

10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler

EYT'de 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar artık emeklilik hakkını hak ediyor. Emekli olacakların bundan sonraki sürece ait kafasındaki sorularını cevaplandırdık.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununda merak edilenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Beştepe'de düzenlenen zirve sonrası yaptığı açıklama ile netliğe kavuştu.

Yaş sınırı yok

Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." diyerek EYT'de en çok merak edilen yaş konusuna açıklık getirdi.

EYT'liler yapılan açıklamanın ardından emeklilik sevincini yaşarlarken bir yandan da kimleri kapsadığı, şartları ve bundan sonraki süreci merak ediyor.

10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesinin detaylarına ait bu sorular ve yanıtları:

EYT tarih aralığı olarak kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamında.

EYT'den yararlanmanın şartları neler?

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olması gerekiyor.

EYT'de yaş sınırı var mı?

Herkesin merakla beklediği yaş sınırı konusu dün cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netliğe kavuştu. EYT'de yaş sınırı yok.

EYT kapsamında kaç kişi emekli olacak?

EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.

EYT'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Düzenlemenin, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olduğu açıklandı.

Yasa çıkar çıkmaz emekli olmak istemeyenler ne yapacak?

Emekli olmak isteyenler e-Devletten ilgili sekmeleri tıklayarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapacaklar. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için de ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanacak.

İş yerlerine kıdem tazminatı için destek verilecek mi?

Birden çok EYT'li çalıştıranların yükünü hafifletmek için kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak.

EYT'li olduğu halde Çalışmaya devam edenler ne yapacak?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

EYT ne zaman devreye girecek?

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından 2023'ün ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

Başvuru nasıl yapılır?

EYT açıklandığında e-Devlet sisteminde emeklilik işlemlerini gerçekleştirecekler. SGK başvuru sürecine ait bilgileri paylaştı.

Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır VİDEO