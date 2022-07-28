Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası'nın verilerine göre bankacılık sektörünün mevduatı 7 trilyon 522,4 milyar lira, kredi hacmi ise 6 trilyon 159,3 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 22 Temmuz haftasında 149,3 milyar lira artarak 7 trilyon 522,4 milyar liraya yükseldi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki bankalar arası dahil toplam mevduat 22 Temmuz ile biten haftada 149 milyar 253 milyon 339 bin lira artarak 7 trilyon 522 milyar 387 milyon 755 bin liraya yükseldi.

Yabancı para mevduatı hareketleri

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,96 artışla 3 trilyon 155 milyar 712 milyon 519 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,81 yükselişle 4 trilyon 46 milyar 139 milyon 929 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 240 milyar 587 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 210 milyar 359 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 22 Temmuz itibarıyla 742 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,81 artarak 873 milyar 367 milyon 653 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,35 artışla 762 milyar 786 milyon 710 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,58 yükselişle 424 milyar 62 milyon 171 bin liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin 319,1 milyar lirası konut için oldu

AA'nın haberine göre, mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 319 milyar 184 milyon 512 bin lirası konut, 17 milyar 808 milyon 302 bin lirası taşıt ve 536 milyar 374 milyon 839 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Temmuz ile biten haftada 75 milyar 806 milyon 381 bin lira artarak 6 trilyon 159 milyar 331 milyon 648 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,10 artış kaydetti.